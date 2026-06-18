Bhagavad Gita: पानी में बहती नाव की तरह आपकी जिंदगी डुबो सकती है ‘मन की यह एक आदत’

Bhagavad Gita Shlok: आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं पैसा, शोहरत, कामयाबी। लेकिन इन सबके बीच हम कुछ खो रहे हैं, और वो है हमारा खुद का मन। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक, हमारा दिमाग लगातार कहीं न कहीं भटक रहा है। कभी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, कभी ओटीटी का चस्का, तो कभी स्वाद और विलासिता की अंधी दौड़। क्या आप जानते हैं कि गीता (Bhagavad Gita) में हजारों साल पहले ही यह चेतावनी दे दी गई थी कि मन का यह भटकाव सीधे विनाश के रास्ते पर ले जात सकता है?