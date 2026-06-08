Bhagavad Gita: कुरुक्षेत्र में अर्जुन क्यों पड़ गए थे शोक में? गीता का श्लोक देता है मन संभालने का संदेश

Bhagavad Gita: महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन की मानसिक स्थिति अचानक बदल गई थी। रणभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर वे गहरे शोक और भ्रम में पड़ गए थे। महाभारत का युद्ध सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं था, बल्कि वह इंसान के मन में चलने वाले सबसे बड़े अंतर्द्वंद्व की कहानी थी। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके गांडीव की टंकार से दुश्मन कांप उठते थे, जो अधर्मियों को कुचलने के लिए रथ पर सवार हुआ था, वह युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले अचानक भीतर से टूट जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता के पहले अध्याय का 27वां श्लोक इसी ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक मोड़ को बयां करता है, जहां वीरता पर अचानक गहरा अवसाद हावी हो जाता है।