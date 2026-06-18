इंदौर में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा कचरे से बायो गैस बनाने का प्लांट

एमआइसी में आज वॉटर पॉलिसी को लेकर एक और महत्वपूर्ण फैसला होने जा रहा है। बरसात के पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर नगर निगम जोर दे रहा है। ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित के साथ पुरस्कृत करने भी जा रही है। संपत्ति कर में दस फीसदी छूट देने की योजना बनाई गई है जिसे एमआइसी में रखा जाएगा। इसके अलावा टॉकीज में चलने वाले विज्ञापनों का शुल्क 5 से 25 हजार रुपए किया जाएगा तो नारियल के रियूज का भी टेंडर जारी करने पर मंजूरी दी जाएगी।