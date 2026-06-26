Weekly Rashifal 28 June to 4 July 2026: 28 जून से 4 जुलाई 2026 तक मेष से कन्या राशि वालों को मिल सकते हैं बड़े अवसर, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Rashifal 28 June to 4 July 2026: 28 जून से 4 जुलाई 2026 का नया सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर, महत्वपूर्ण निर्णय और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। इस दौरान किसी को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी होगा। प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत भी इस सप्ताह विशेष महत्व रखेंगे। यदि आप आने वाले दिनों की बेहतर योजना बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के लिए ग्रह-नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं, तो पढ़ें भविष्यवक्ता डा. अनीष व्यास का मेष से कन्या राशि तक का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल।