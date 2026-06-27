Horoscope Today, 27 June 2026: 27 जून को शनि त्रयोदशी और प्रदोष व्रत का महासंयोग, इन 4 राशियों को हो सकता है लाभ, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today, 27 June 2026, Saturday: जून महीने का यह आखिरी शनिवार आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद अनूठा है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ अनुराधा नक्षत्र और साध्य योग की जुगलबंदी हो रही है। सबसे खास बात यह है कि इस दिन प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी का एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो महादेव और न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने का सबसे उत्तम अवसर है। ग्रहों की इस विशेष स्थिति का आपकी आजीविका, सेहत, निवेश और पारिवारिक रिश्तों पर सीधा असर पड़ेगा। आइए, ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन क्या नए अवसर और चुनौतियां लेकर आया है।