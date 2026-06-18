किसी भी वर्ग का सशक्तिकरण केवल आर्थिक विकास नहीं, राष्ट्रपति ने बैतूल में आदिवासियों से कही बड़ी बात

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu Welcomed by CM Mohan Yadav) के स्वागत के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति के इस दौरे को राज्य के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए 19 जून को ओंकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगी। 20 जून को जबलपुर पहुंचेंगी। 21 जून को योग दिवस में शामिल होंगी। इसके बाद रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। 22 जून को वे कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी, इसके बाद ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी।