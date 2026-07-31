Rajasthan Weather: बांसवाड़ा में 7cm वर्षा, अगस्त शुरू होते ही होगी झमाझम बारिश, IMD का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 1 अगस्त को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर और बाड़मेर में भारी बारिश, मेघगर्जन-वज्रपात और 40KMPH की स्पीड से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं चित्तौड़गढ़, झालावाड़, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलौदी और श्रीगंगागर में बारिश मेघगर्जन-वज्रपात और 40KMPH की स्पीड से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सिरोही और जालौर में अतिभारी बारिश, मेघगर्जन-वज्रपात और 40KMPH की स्पीड से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।