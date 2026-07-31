Rajasthan Weather: बांसवाड़ा में 7cm वर्षा, अगस्त शुरू होते ही होगी झमाझम बारिश, IMD का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में हुई बारिश का फोटो: पत्रिका
Monsoon Active In Rajasthan: राजस्थान में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में 7 सेमी बारिश दर्ज हुई। वहीं बांसवाड़ा के उड़ा, दानपुर और सज्जनगढ़ में 5-5 सेमी और अजमेर जिले के जियोला और सरवर में भी 5-5 सेमी बारिश दर्ज की गई। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में अगस्त के शुरू होते ही राजस्थान में झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है।
मौसम विभाग ने 1 अगस्त को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर और बाड़मेर में भारी बारिश, मेघगर्जन-वज्रपात और 40KMPH की स्पीड से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं चित्तौड़गढ़, झालावाड़, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलौदी और श्रीगंगागर में बारिश मेघगर्जन-वज्रपात और 40KMPH की स्पीड से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सिरोही और जालौर में अतिभारी बारिश, मेघगर्जन-वज्रपात और 40KMPH की स्पीड से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2 अगस्त को 20 जिलों में बारिश, मेघगर्जन-वज्रपात और हवाएं चलने का येलो अलर्ट और बाड़मेर-जालोर में अतिभारी बारिश, मेघगर्जन-वज्रपात और तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3 अगस्त को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलौदी, श्रीगंगागर और सीकर में मेघगर्जन-वज्रपात और हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।
4 अगस्त को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, टोंक, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, और श्रीगंगागर में मेघगर्जन-वज्रपात और हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।
5 अगस्त को भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हुई। वहीं पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ झोंकदार तेज हवाएं चली और हल्की बारिश दर्ज हुई।
पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के ज्यादातर भागों में आगामी 5-6 दिन मानसून सक्रिय रहने तथा मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान राज्य के उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी/अतिभारी बारिश होने की संभावना है।
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 31 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं भारी/अतिभारी बारिश होने की संभावना है।
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