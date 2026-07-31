Banswara school van accident: वियतनाम से बड़ा भाई बांसवाड़ा पहुंचा, हयान को नम आंखों से अंतिम विदाई

उधर, बालवाहिनी संचालन के लिए चालकों के पास कम से कम 5 वर्ष का अनुभव और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। बाल वाहिनियों में क्षमता से अधिक विद्यार्थी नहीं बैठा सकेंगे। बाल वाहिनियों की नियमित चैकिंग की जाएगी और नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई होगी। बिना फिटनेस की गाडि़यों को शुक्रवार से जब्त किया जाएगा। पुलिस लाइन में गुरुवार को हुई बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा पर गहन चर्चा के बाद ये निर्णय लिए गए। स्कूल प्रतिनिधियों एवं बाल वाहिनी संचालकों के साथ पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।