पांचना बांध: सांसद, विधायक व पूर्व मंत्री पहुंचे धरना स्थल; सरकार को 27 जून तक अल्टीमेटम

Panchna Dam Dispute : गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर)। पांचना बांध से कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर खण्डीप में चल रहे धरने में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं बड़े नेता भी धरने में शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस-प्रशासन की गतिविधियों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। धरने पर मंगलवार को नादौती और टोडाभीम क्षेत्र के शेखपुरा, अखाड़ा, किरवाड़ा, सहजनपुर, भोपर, भादरपुर, सोप, कैमा, ल्हावद, तूमापुरा, मिलकसराय और महानन्दपुर ड्योढा सहित अनेक गांवों से भारी संख्या में किसान और ग्रामीण पहुंचे।