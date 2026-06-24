पांचना बांध: किरोड़ीलाल मीणा ने दिया 6 दिन में पानी खुलवाने का आश्वासन, 20 दिन से चल रहा धरना समाप्त

वे मुख्यमंत्री को पहले भी पत्र लिख चुके थे और अब भी बात करके आए हैं। कहा कि मैंने भी बहुत आंदोलन किए हैं, लेकिन मेरे किसी आंदोलन में इतनी महिलाएं नहीं आईं, जितनी इस आंदोलन में आई हैं। सभी नेताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाया। बीस साल की मेहनत और बीस दिन बराबर हैं। कहा कि मेरे पर भरोसा करते हो तो सिंचाई मंत्री से लिखाकर लाऊंगा कि पानी खुलेगा और कभी बंद नहीं होगा। इसके बाद हाथ खड़े करवाकर धरना समाप्ति की घोषणा हुई। इसके बाद पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।