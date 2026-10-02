Rajasthan : गौरवी सिंह ने राजस्थान का नाम किया रोशन, स्वर्ण पदक जीतने पर अजमेर की बेटी का हुआ भव्य स्वागत

Rajasthan : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित रोल बॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाने वाली अजमेर निवासी प्रतिभाशाली खिलाड़ी गौरवी सिंह का शुक्रवार को अभिनंदन किया। गौरवी सिंह ने भागीरथ चौधरी के अजमेर जिले के किशनगढ़ स्थित आवास कार्यालय पहुंचकर उनसे मुलाकात की और इस अवसर पर भागीरथ चौधरी ने होनहार बेटी का माला, शॉल एवं मेडल पहनाकर स्वागत-सम्मान किया तथा मिठाई खिलाकर उनकी शानदार उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी।