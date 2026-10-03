RPSC Exam Calendar: अक्टूबर में सिर्फ एक परीक्षा, नवम्बर-दिसम्बर रहेगा अहम; 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षाएं

राजस्थान लोक सेवा आयोग। पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कलैंडर के अनुसार भर्ती परीक्षाएं जारी है। अक्टूबर में केवल एक भर्ती परीक्षा होगी। नवम्बर-दिसम्बर सबसे अहम रहेगा। इनमें करीब 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षाएं देंगे। आयोग ने जनवरी-2026 से नवम्बर तक 12 हजार 143 पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर पिछले साल दिसम्बर में जारी किया था।
इसके तहत बीते सितम्बर तक डिप्टी कमांडेंट और लेक्चरर आयुष, कनिष्ठ रसायनज्ञ, सहायक विद्युत निरीक्षक सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती (मुख्य) परीक्षा, सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर-2025, सब इंस्पेक्टर भर्ती पुनः परीक्षा-2021, सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रा.) परीक्षा, कारखाना एवं बॉयलर और केमिकल निरीक्षक, पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक कृषि अभियंता और प्राध्यापक, प्राध्यापक कृषि एवं कोच (माध्यमिक शिक्षा विभाग) वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा (माध्यमिक शिक्षा), कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा का आयोजन हो चुका है।
आरपीएससी को नई भर्तियों का भी इंतजार है। इस साल जनवरी से सितम्बर तक आयोग को मात्र 1102 पदों की भर्ती मिली है। बड़ी भर्तियों में आरएएस-अधीनस्थ सेवा भर्ती शामिल है। स्कूल-कॉलेज शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि सहित अन्य विभागों की भर्ती नहीं मिली है।
आयोग के कैलेंडर में वर्ष 2027 के लिए फिलहाल आरएएस मुख्य परीक्षा-2026 निर्धारित है। यह परीक्षा 1 और 2 मई 2027 को आयोजित की जाएगी। ऐसे में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिसंबर की परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी का अगला चरण महत्वपूर्ण रहेगा।
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