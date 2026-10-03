Ajmer Panchayat Chunav Date: अजमेर जिले में दो चरणों में होगा पंचायत चुनाव, जानें आपके गांव में कब होगी वोटिंग?

अजमेर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही अजमेर जिले में भी गांवों की सियासत का मैदान सज गया है। जिले की 10 पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली 261 ग्राम पंचायतों में चुनाव दो चरणों में होंगे। खास बात यह है कि अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति को दो हिस्सों में अलग-अलग चरणों में शामिल किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के परिशिष्ट में अजमेर की पंचायत समितियों को चरणवार बांटकर ग्राम पंचायतों और मतदान बूथों की संख्या भी निर्धारित की गई है।