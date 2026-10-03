Rajasthan Panchayat Election : राजस्थान में पंचायत चुनाव की डेट का एलान, जानिए पंच-सरपंच की खर्च सीमा

Rajasthan Panchayat Election : राजस्थान प्रदेश चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की डेट का एलान कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही राजस्थान में आचार संहिता तुरंत प्रभावी हो गई है। राजस्थान में 14,403 ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे। वही जयपुर जिले में 4 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि पंच और सरपंच पद के लिए पहले चरण का मतदान 25 अक्टूबर को 3,672 ग्राम पंचायतों में होगा। 3,626 पंचायतों में दूसरे चरण की वोटिंग 31 अक्टूबर, तीसरे चरण का मतदान 6 नवंबर को 3,605 पंचायतों में और चौथे व अंतिम चरण की वोटिंग 16 नवंबर को 3,500 ग्राम पंचायतों में होगी।