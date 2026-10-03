3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ओपिनियन

संपादकीय: ई-चालान से जुड़े दूसरे पक्षों की न हो अनदेखी

लालबत्ती पर टाइमर संकेतक सब जगह हैं भी नहीं। ऐसे में गफलत हो भी सकती है। कैमरे की जद में आकर ऐसे वाहन चालक के पास भी ई-चालान पहुंच जाता है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harish Parashar

Oct 03, 2026

e challan

e challan

सुप्रीम कोर्ट ने यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े वाहनों पर बकाया ई-चालान वसूली को लेकरराज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। कानून का डर बनाए रखने के साथ-साथ बढ़ते सड़क हादसों की रोकथाम की दिशा में सख्त कदम उठाए जाने जरूरी हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रैंडम चेकिंग के दौरान बकाया भुगतान वाले ई-चालान वाले वाहनों को जब्त करने और बकाया भुगतान होने तक वाहनों से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को रोकने तक की बात कही है। इन सेवाओं में वाहन के मालिकाना हक के ट्रांसफर को रोकना, फिटनेस-प्रदूषण संबंधी सर्टिफिकेट देने से इनकार करने तक शामिल है।

यातायात नियमों के उल्लंघन के आदतन अपराधी जुर्माना व सजा से बच नहीं पाएं, यह जरूरी है। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि किसी निर्दोष को बेवजह सजा नहीं भुगतनी पड़ जाए। सड़क सुरक्षा के जरूरी कदमों की दृष्टि से भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना होनी ही चाहिए। लेकिन इस तरह की सख्ती से जुड़े दूसरे पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चिंताजनक तथ्य यह है कि देशभर में वाहनों के बीस हजार करोड़ रुपए के ई-चालान बकाया है। इस आंकड़े में कई ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें वाहन मालिक को पता तक नहीं कि उसके वाहन का ई-चालान हो चुका है। कई बार शहरों में वाहन चलाने के दौरान नियमों की पालना करते वक्त भी दूसरे वाहन चालकों की लापरवाही से नियमों का उल्लंघन करने की मजबूरी हो जाती है। लालबत्ती पर टाइमर संकेतक सब जगह हैं भी नहीं। ऐसे में गफलत हो भी सकती है। कैमरे की जद में आकर ऐसे वाहन चालक के पास भी ई-चालान पहुंच जाता है। आज भी बड़ी संख्या में लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें ई-चालान के बारे में कोई सूचना ही नहीं मिली। जब वे अपने वाहन से संबंधित किसी सुविधा के सिलसिले में परिवहन कार्यालय जाते हैं तब जाकर उन्हें इसकी जानकारी मिलती है।

कैमरों के माध्यम से वाहनों का ई-चालान तो हो जाता है लेकिन कई बार वाहन चालक के मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर उस तक सूचना पहुंचती ही नहीं। कभी-कभार वाहन बेच देने के बाद भी स्वामित्व परिवर्तन दर्ज नहीं होता, नंबर प्लेट की गलत रीडिंग हो जाती है या किसी दूसरे वाहन का चालान गलत व्यक्ति के खाते में दर्ज हो जाता है। ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में तो आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां इंटरनेट है ही नहीं या उपलब्धता काफी सीमित है। ऐसे में तकनीकी परेशानियांं कम नहीं।सड़क सुरक्षा उपायों में यातायात अपराधों की सजा देते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि सूचना के अभाव, तकनीकी खामी या डिजिटल असमानता के कारण कोई बेवजह दंंडित न हो। यातायात नियमों का उद्देश्य नागरिकों को जिम्मेदार बनाने का होता है। सख्ती के साथ-साथ संवेदनशीलता, दंड के साथ संवाद व पारदर्शिता का संतुलन व्यवस्था को और न्यायसंगत बना सकता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Oct 2026 03:47 pm

Published on:

03 Oct 2026 03:47 pm

Hindi News / Opinion / संपादकीय: ई-चालान से जुड़े दूसरे पक्षों की न हो अनदेखी

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

शरीर ही ब्रह्माण्ड: स्त्री – अन्न और मन

स्त्री - अन्न और मन
ओपिनियन

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : स्त्री – अन्न और मन

podcast
ओपिनियन

अहिंसा केवल विचार नहीं, भीतर के हिंसक आवेगों पर विजय है

gandhi
ओपिनियन

डिजिलॉकर सुविधा बने, विद्यार्थियों के लिए बाधा नहीं

digi locker
ओपिनियन

संपादकीय: शाबाश! कैप्टन, लेकिन असली सवाल गुम न हो

captain smit
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.