राजस्थान के Ex-MLA महेंद्र शास्त्री का 95 वर्ष की उम्र में निधन, जानें क्यों मिली कांग्रेस के ‘भीष्म पितामह’ की पहचान?

राजस्थान के अलवर जिले के दिग्गज राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ साहित्यकार और मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महेंद्र शास्त्री का सोमवार को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अलवर शहर के मोती डूंगरी स्थित अपने निजी आवास पर अंतिम सांस ली। लगभग 80 वर्ष की आयु तक सक्रिय राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखने वाले महेंद्र शास्त्री को राजस्थान के राजनीतिक हलकों में कांग्रेस के 'भीष्म पितामह' के रूप में जाना जाता था। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे अलवर जिले सहित प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों में शोक की लहर दौड़ गई।