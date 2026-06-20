RAS Pinki Meena : साढ़े 5 साल का निलंबन काल खत्म, भजनलाल सरकार ने दी नई पोस्टिंग, जानें अब क्या मिला ज़िम्मा?

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा में फेरबदल करते हुए 178 आरएएस (RAS) अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन की सूची जारी की है। इस जंबो सूची में कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं, लेकिन इस पूरी लिस्ट में जिस एक नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वो है वर्ष 2017 बैच की आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा का। पिंकी मीणा का नाम आते ही वर्ष 2021 का वो चर्चित भ्रष्टाचार मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जिसने राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को हिलाकर रख दिया था। लगभग साढ़े पांच साल तक सस्पेंड रहने और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार पिंकी मीणा को वापस सरकारी तंत्र की मुख्यधारा में काम करने का अवसर मिला है।