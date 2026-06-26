Dausa: लिफ्ट लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठा था परिवार, 800 मीटर दूर पलटी, मां-बेटे की मौत, पति गंभीर घायल

इंदौर के पास उनकी पिकअप डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल बंशीलाल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही यह खबर गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। घर में चीख-पुकार मच गई और चारों बेटियां अपने पिता को तलाशती रहीं। ग्रामीणों का कहना था कि परिवार पर अब आर्थिक संकट गहरा गया है। चार छोटी बच्चियों की परवरिश, शिक्षा और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। परिजनों और ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और मुआवजा दिलाने की मांग की है, ताकि मासूम बेटियों का भविष्य सुरक्षित रह सके।