नामी पेंट्स कंपनी के रिवार्ड प्रोग्राम में सेंध, 1.72 करोड़ की साइबर ठगी, दौसा में पुलिस ने दबोचे दो और आरोपी

डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके ठिकानों पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान दौसा साइबर थाना पुलिस ने आरोपी रिंकू कुमार सैनी निवासी गीता देवी हॉस्पिटल के पास खीरी वाली ढाणी लालसोट और राहुल कुमार सैनी निवासी वीर तेजाजी की ढाणी टोडा गंगा लालसोट को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में पूर्व में अनिल कुमार सैनी और विष्णू कुमार सैनी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।