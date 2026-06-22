दौसा यूआईटी आवासीय योजना: खुद के प्लॉट का सपना कब होगा साकार? हजारों लोगों को ई-लॉटरी का इंतजार

दौसा यूआईटी की यह पहली आवासीय योजना है, जिसे आमजन को किफायती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब पात्र आवेदकों को ई-लॉटरी के माध्यम से भूखंड आवंटित किए जाएंगे। योजना से न केवल हजारों परिवारों के अपने घर के सपने को नई उम्मीद मिली है, बल्कि क्षेत्र में शहरी विकास और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को भी गति मिलने की संभावना है। वहीं आरएएस अधिकारी मूलचंद लूणिया का कहना है कि तैयारी पूरी कर ली गई थी, अब मेरा तबादला हो गया।