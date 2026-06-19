राजस्थान: रात को खाना खाकर सोया सुबह तूड़े में दबा मिला युवक का शव, गले पर मिले चोट के निशान, क्षेत्र में तनाव

मंडावर। राजस्थान के दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के पाखर चौड़ा की गांव निवासी 23 वर्षीय युवक वीर बहादुर उर्फ गोलू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शुक्रवार को क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। परिजन और सैकड़ों ग्रामीण शव लेकर मंडावर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। महिलाओं की चीख-पुकार और ग्रामीणों के आक्रोश के बीच हॉस्पिटल रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली लगाकर रास्ता भी जाम कर दिया गया, जिससे गांधी चौक सहित आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहा ।