Isarda Dam: इस बार रिकॉर्ड स्तर पर जलभराव की तैयारी, दौसा-सवाईमाधोपुर के 1256 गांवों को मिलेगा पानी

ईसरदा बांध के पानी से जयपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ बांध तक लाने की भी योजना है। 1888 करोड़ रुपए महत्वाकांक्षी योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। प्रोजेक्ट के तहत ईसरदा का पानी रामगढ़ तक लाने के लिए कहीं पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो कहीं नहर बनाई जाएगी। यदि सब कुछ सही रहा तो जून 2028 तक रामगढ़ बांध लबालब हो जाएगा। ईसरदा-रामगढ़ जल परियोजना के तहत 2600 एमएम व्यास की पाइपलाइन, 17 क्यूमेक क्षमता की नहर और पंपिंग स्टेशनों का खाका तैयार किया गया है। पूरे प्रोजेक्ट में 70 किलोमीटर तक पाइप लाइन बिछेगी और 38 किलोमीटर तक नहर बनेगी। ईसरदा से पानी निवाई, चाकसू व कानोता होते हुए रामगढ़ तक पहुंचेगा। इसके लिए निवाई, चाकसू और कानोता में पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।