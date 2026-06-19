दौसा में 1.35 लाख हेक्टेयर में होगी बाजरे की बुवाई, सफेद लट का खतरा बरकरार; एक्सपर्ट ने बताया- क्या करें?

Dausa Agriculture News: दौसा। जिले में खरीफ सीजन 2026 में करीब 1 लाख 68 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सबसे अधिक 1 लाख 35 हजार हेक्टेयर में बाजरे की बुवाई प्रस्तावित है। लेकिन पिछले चार वर्षों से बाजरे की फसल में सफेद लट की समस्या दौसा के किसानों के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। यह लट फसल की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे पौधे सूखने लगते हैं और उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बाजरे की खेती करने से इसका प्रकोप बढ़ता है। ऐसे में फसल चक्र, बीजोपचार और फिरोमोन ट्रैप जैसे उपाय अपनाकर इससे बचाव किया जा सकता है।