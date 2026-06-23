23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Shri Annapurna Rasoi Yojana : श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पर अपडेट, दौसा में 8 रुपए की थाली पर मंडराया संकट

Shri Annapurna Rasoi Yojana : दौसा जिले में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का सात माह का भुगतान अटका होने के कारण रसोई संचालकों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jun 23, 2026

Rajasthan Shri Annapurna Rasoi Yojana Update Dausa faces crisis over Rs 8 plate

Shri Annapurna Rasoi Yojana : फोटो - AI

Shri Annapurna Rasoi Yojana : दौसा जिले में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का सात माह का भुगतान अटका होने के कारण रसोई संचालकों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। संचालकों का कहना है कि उन्हें दिसंबर 2025 से अब तक अनुदान राशि नहीं मिली है, जिससे रसोई संचालन संकट में पड़ गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई संघ, दौसा के अध्यक्ष खेमराज जोशी ने बताया कि नगर परिषद दौसा के माध्यम से जिले में 19 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों की ओर से किया जा रहा है।

उधार मिलना मुश्किल

रसोई संचालकों ने बताया कि एक रसोई का औसत मासिक खर्च करीब एक लाख रुपए तक पहुंच जाता है। सात माह से भुगतान अटका होने के कारण एक-एक संचालक पर 6 से 8 लाख रुपए तक का बकाया हो चुका है। ऐसे में राशन सामग्री, गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना मुश्किल होता जा रहा है। बाजार में उधार मिलना भी मुश्किल हो चुका है, जिससे आर्थिक संकट और गहरा गया है।

संघ पदाधिकारियों का कहना है कि कई बार राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। नगर परिषद की ओर से बजट उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाता है। इसके अलावा अधिकारियों से व्यक्तिगत और लिखित संपर्क के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो योजना का संचालन प्रभावित हो सकता है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलने वाला सस्ता भोजन बंद होने की आशंका है। जिले में संचालित अनेक रसोइयों के संचालकों ने जिला कलक्टर व आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर लंबित भुगतान जल्द जारी कराने की मांग की है।

ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष के अलावा मुकेश राणा, कृष्णा कुमारी, रामदयाल मीणा, सुप्रीम मीणा सहित अन्य संचालक शामिल रहे। जिला कलक्टर ने रसोई संचालकों को आश्वासन दिया कि लंबित भुगतान जल्द करवाने का प्रयास किया जाएगा।

जिले में संचालित रसोई

दौसा - 9
लालसोट - 3
बांदीकुई - 3
महुवा - 2
मंडावर - 1
मंडावरी - 1
(मेन्यू - 2 सब्जी, 1 दाल, 8 चपाती, चावल और अचार।)

फैक्ट फाइल

कब से नहीं मिल रहा भुगतान : दिसंबर 2025 से
सरकारी अनुदान 22 रुपए प्रति प्लेट
आमजन देते हैं 8 रुपए प्रति प्लेट
संचालक को मिलते 30 रुपए प्रति थाली
(रसोई संचालन समय सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक)

ताकि जरूरतमंदों को 8 रुपए में मिलता रहे भोजन

अन्नपूर्णा रसोई का भुगतान दिसंबर 2025 के बाद से नहीं होने के कारण संचालन मुश्किल हो रहा है। प्रशासन को जल्द से जल्द भुगतान करवाना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को तय समय पर 8 रुपए में भोजन मिलता रहे।
धर्मपाल गुर्जर, सचिव, अन्नपूर्णा रसोई संघ दौसा

Bharatpur : सेना के मेजर को पुलिस ने रातभर लॉकअप में रखा, बदसलूकी का आरोप, पूर्व सैनिकों व ग्रामीणों में रोष

ये भी पढ़ें
Bharatpur Army Major kept in police lock up overnight ex-servicemen villagers anger

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Jun 2026 09:54 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Shri Annapurna Rasoi Yojana : श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पर अपडेट, दौसा में 8 रुपए की थाली पर मंडराया संकट

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दौसा यूआईटी आवासीय योजना: खुद के प्लॉट का सपना कब होगा साकार? हजारों लोगों को ई-लॉटरी का इंतजार

Pandit Deendayal Upadhyaya Residential Scheme in Dausa
दौसा

दौसा में 115 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया नागौर का मालाराम, गंध छुपाने के लिए ​कार में किया था परफ्यूम का छिड़काव

malaram01
दौसा

इतिहास में पहली बार मानसून से पहले ही छलकने को बेताब राजस्थान का मोरेल बांध, मात्र 1.1 फीट खाली

moreal dam
दौसा

Dausa Crime: रात को खाना खाकर सोया सुबह तूड़े में दबा मिला युवक का शव, गले पर मिले चोट के निशान

पाखर चौड़ा की मर्डर
दौसा

दौसा में 1.35 लाख हेक्टेयर में होगी बाजरे की बुवाई, सफेद लट का खतरा बरकरार; एक्सपर्ट ने बताया- क्या करें?

Bajra
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.