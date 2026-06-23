Shri Annapurna Rasoi Yojana : श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पर अपडेट, दौसा में 8 रुपए की थाली पर मंडराया संकट

Shri Annapurna Rasoi Yojana : दौसा जिले में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का सात माह का भुगतान अटका होने के कारण रसोई संचालकों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। संचालकों का कहना है कि उन्हें दिसंबर 2025 से अब तक अनुदान राशि नहीं मिली है, जिससे रसोई संचालन संकट में पड़ गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई संघ, दौसा के अध्यक्ष खेमराज जोशी ने बताया कि नगर परिषद दौसा के माध्यम से जिले में 19 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों की ओर से किया जा रहा है।