Delhi-Mumbai Expressway Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, भिड़ंत के बाद बस-ट्रेलर में लगी आग, 8 लोगों की मौत

यात्रियों ने बताया कि यह बस हंस ट्रेवल्स की थी। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। बस मंगलवार करीब 5 बजे ऋषिकेश से रवाना हुई थी। करीब ढाई बजे दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में थी, तभी अचानक आगे चल रहे ट्रेलर में घुस गई और तेज धमाके की आवाज के साथ दोनों वाहनों में आग लग गई। कुछ समझ पाते, त​ब तक आग फैल चुकी थी। हादसे के वक्त अधिकतर सवारियां नींद में थी, जो धमाके की आवाज सुनकर जाग गई। बस में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। जैसे-तैसे कुछ लोग बाहर निकले, तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया।