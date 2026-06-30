Dausa Accident: ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से 3 बहनों के इकलौते भाई की मौत, गांव में छाया मातम

सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने उसे दौसा जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे वाले स्थान पर सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। परिजनों के अनुसार लोकेश मीना तीन बहनों का इकलौता भाई था। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आसपास के घरों में भी मातम छा गया और कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले।