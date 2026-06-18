राजस्थान के पूर्व मंत्री पवन गोदारा के आवास में चोरी, पुलिस मुख्यालय के दखल के बाद FIR दर्ज

पूर्व मंत्री पवन गोदारा के परिवार का कहना है कि घर से नकदी, आभूषण तथा अन्य कीमती सामान चोरी हुआ है। घटना के संबंधा में पुलिस को विस्तृत सूची भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने पर परिवार ने नाराजगी जताई है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से शीघ्र एफआईआर दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच करने तथा चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है। पूर्व मंत्री पवन गोदारा के अनुसार पुलिस मुख्यालय में उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया। इस पर शाम को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बुधवार शाम को जंक्शन सिटी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ।