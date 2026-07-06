जालोर: हैदराबाद से गांव आ रहे व्यक्ति का सिर कटकर धड़ से अलग, बैग पटरी के पास रखा और ट्रेन के आगे कूद गया

मृतक के बड़े भाई वचनाराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि कृष्णराम ने हैदराबाद से गांव आने की बात कही थी, लेकिन उसने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को पटरियों से हटाकर कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लिया है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की गहन जांच कर रही है। घटनास्थल से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।