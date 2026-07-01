राजस्थान: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक-युवती पर 21 लाख का जुर्माना, एक का हुआ था बाल विवाह

Live-in Relationship Case Rajasthan-Jalore: जालोर: राजस्थान में जालोर के सायला थाना क्षेत्र से खाप पंचायत के तुगलकी फरमान का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक और युवती के मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर समाज की पंचायत ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। पंचायत ने न सिर्फ पीड़ित परिवारों पर 21 लाख रुपए का भारी-भरकम आर्थिक दंड लगाया, बल्कि उनका हुक्का-पानी बंद कर उन्हें समाज से बहिष्कृत भी कर दिया।