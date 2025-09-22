Jaipur Crime: लिव इन में रह रहे युवक की चाकू मारकर हत्या, खाना बनाते वक्त हुआ हमला



थानाप्रभारी सवाई सिंह ने बताया कि सरना डूंगर निवासी निर्मला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि वह पिछले छह साल से कान सिंहपुरा झुंझुनूं निवासी रवि (25) के साथ लिव इन में रह रही थी। तीन साल से दोनों सरना डूंगर रीको एरिया में मेटल उद्योग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में बने कमरे में रहते थे। वह 20 सितंबर को कमरे में सब्जी बना रही थी।