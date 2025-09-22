Jaipur Crime: लिव इन में रह रहे युवक की चाकू मारकर हत्या, खाना बनाते वक्त हुआ हमला

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके में मेटल उद्योग फैक्ट्री में काम करने वाले दो युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
थानाप्रभारी सवाई सिंह ने बताया कि सरना डूंगर निवासी निर्मला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि वह पिछले छह साल से कान सिंहपुरा झुंझुनूं निवासी रवि (25) के साथ लिव इन में रह रही थी। तीन साल से दोनों सरना डूंगर रीको एरिया में मेटल उद्योग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में बने कमरे में रहते थे। वह 20 सितंबर को कमरे में सब्जी बना रही थी।
रात 9:30 बजे फैक्ट्री में काम करने वाले आशीष और हरीशंकर कमरे में आए और रवि को पकड़ लिया। आशीष ने रवि को चाकू मार दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। निर्मला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर हमलावर भाग गए।
गंभीर घायल होने पर युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने रवि को मृत घोषित कर दिया। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।