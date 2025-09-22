Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur Crime: लिव इन में रह रहे युवक की चाकू मारकर हत्या, खाना बनाते वक्त हुआ हमला

जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में मेटल फैक्ट्री में काम करने वाले दो युवकों ने साथी रवि (25) की चाकू मारकर हत्या कर दी। लिव-इन पार्टनर निर्मला की आंखों के सामने वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 22, 2025

Jaipur Crime
युवक की चाकू मारकर हत्या (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके में मेटल उद्योग फैक्ट्री में काम करने वाले दो युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।


थानाप्रभारी सवाई सिंह ने बताया कि सरना डूंगर निवासी निर्मला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि वह पिछले छह साल से कान सिंहपुरा झुंझुनूं निवासी रवि (25) के साथ लिव इन में रह रही थी। तीन साल से दोनों सरना डूंगर रीको एरिया में मेटल उद्योग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में बने कमरे में रहते थे। वह 20 सितंबर को कमरे में सब्जी बना रही थी।

ये भी पढ़ें

जयपुर में देर रात ACB की बड़ी कार्रवाई: ₹30 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया पटवारी का दलाल, भनक लगते ही भागा पटवारी
जयपुर
ACB Action in Jaipur


कमरे में आए और रवि को पकड़ लिया


रात 9:30 बजे फैक्ट्री में काम करने वाले आशीष और हरीशंकर कमरे में आए और रवि को पकड़ लिया। आशीष ने रवि को चाकू मार दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। निर्मला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर हमलावर भाग गए।


गंभीर घायल होने पर युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने रवि को मृत घोषित कर दिया। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: रात में दूसरे प्रेमी के साथ घर में थी प्रेमिका, तभी आ धमका पहला प्रेमी, फिर हुआ खूनी खेल
बाड़मेर
Balotra blind murder case

Published on:

22 Sept 2025 07:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: लिव इन में रह रहे युवक की चाकू मारकर हत्या, खाना बनाते वक्त हुआ हमला

