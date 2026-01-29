ACB Action: कमीशन मांगना पड़ा महंगा, एसीबी के हत्थे चढ़ा VDO, 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

रिश्वत लेने का आरोपी ग्राम विकास अधिकारी। फोटो- पत्रिका
जोधपुर/बालेसर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ग्रामीण ने गुरुवार को बालेसर तहसील की ग्राम पंचायत केतू मदा में बिल पास करने की एवज में कमीशन के तौर पर 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि पंचायत समिति सेखाला की ग्राम पंचायत केतू मदा में निर्माण कार्यों के लिए सामग्री सप्लाई हेतु एक फर्म को ठेका दिया गया था। फर्म मालिक ने सामग्री सप्लाई के बिलों के भुगतान के लिए ग्राम विकास अधिकारी राजेन्द्र से संपर्क किया। आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी ने बिल राशि का छह प्रतिशत कमीशन मांगा। इस संबंध में फर्म मालिक ने एसीबी ग्रामीण चौकी में लिखित शिकायत दर्ज करवाई।
गोपनीय सत्यापन कराए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी की ओर से रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत राशि देने के लिए ग्राम विकास अधिकारी के पास भेजा गया। जैसे ही आरोपी ने 15 हजार रुपए की रिश्वत राशि ली, उसी दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस सोनी के निर्देशन में उपाधीक्षक महेश श्रीमाली के नेतृत्व में एसीबी टीम ने दबिश देकर ग्राम विकास अधिकारी राजेन्द्र को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की राशि जब्त कर ली गई।
