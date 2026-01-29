ACB Action: कमीशन मांगना पड़ा महंगा, एसीबी के हत्थे चढ़ा VDO, 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

गोपनीय सत्यापन कराए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी की ओर से रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत राशि देने के लिए ग्राम विकास अधिकारी के पास भेजा गया। जैसे ही आरोपी ने 15 हजार रुपए की रिश्वत राशि ली, उसी दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस सोनी के निर्देशन में उपाधीक्षक महेश श्रीमाली के नेतृत्व में एसीबी टीम ने दबिश देकर ग्राम विकास अधिकारी राजेन्द्र को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की राशि जब्त कर ली गई।