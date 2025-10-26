Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Sonam Wangchuk: नजरबंदी पर भड़कीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, लगा दिया ऐसा बड़ा आरोप, यहां जानें

लेह में हिंसा के मामले में रासुका में नजरबंद है सोनम वांगचुक, सलाहकार बोर्ड के समक्ष पक्ष रखने के बाद पत्नी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके विरोध जताया

1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 26, 2025

Sonam Wangchuk

सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। लद्दाख के लेह में हिंसक प्रदर्शन के मामले में सोनम वांगचुक ने सलाहकार एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत सेन्ट्रल जेल जोधपुर में नजरबंद करने को गलत करार दिया है। एडवाइजरी बोर्ड ने तीन दिन पहले सेन्ट्रल जेल जोधपुर में सुनवाई कर सोनम वांगचुक का पक्ष जाना था।

नजरबंद करने पर सवालिया निशान उठाए

गीतांजलि जे अंग्मो ने एक्स हैण्डल पर पोस्ट कर पति सोनम वांगचुक को रासुका में नजरबंद करने पर सवालिया निशान उठाए। उन्होंने लिखा कि गत 24 अक्टूबर को सलाहकार बोर्ड के समक्ष सुनवाई के दौरान वो खुद भी मौजूद थी। इस दौरान एडवाइजरी बोर्ड को अवगत कराया कि कैसे उनके शब्दों, बयानों और विचारों को वीडियो से अलग संदर्भ में पेश किया गया। इसके बाद वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया। जो अवैध है।

समर्थकों का आभार भी जताया

पत्नी ने बताया कि जानबूझकर उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया था। सीआरपीएफ, लद्दाख पुलिस व अनजान लोगों के बीच बेतरतीब और स्वतंत्र झड़पों को वांगचुक के नाम से जोड़कर पेश किया गया, जो कि न्याय का उपहास और भारतीय लोकतंत्र का मखौल है।

यह वीडियो भी देखें

इन सभी के बावजूद सोनम वांगचुक विचलित नहीं हुए हैं। वांगचुक ने सभी के लिए बताया कि इंसाफ के घर दूर हैं, लेकिन अंधेर नहीं है। वांगचुक ने दृढ़ता से दोहराया कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। दुनिया में वांगचुक का समर्थन करने वाले और एकजुटता से खड़े सभी लोगों के प्रति आभार भी जताया गया है।

गौरतलब है कि लेह में हिंसा के बाद 26 सितम्बर को सोनम वांगचुक को रासुका में गिरफ्तार किया गया था। उसे विशेष विमान से जोधपुर के वायुसेना स्टेशन लाया गया था, जहां से उसे जोधपुर सेन्ट्रल जेल लाकर नजरबंद किया गया था। तब से वो जोधपुर जेल में बंद है।

ये भी पढ़ें

सोनम वांगचुक से नहीं मिल पाए सांसद अमराराम, जोधपुर जेल के बाहर समर्थकों संग नारेबाजी, कहा- वह कोई आतंकी नहीं
जोधपुर
MP Amararam could not meet Sonam Wangchuk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 06:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Sonam Wangchuk: नजरबंदी पर भड़कीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, लगा दिया ऐसा बड़ा आरोप, यहां जानें

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रा का मोबाइल खुलवाकर देखी पर्सनल चैट, शिक्षा निदेशालय ने लिया एक्शन

Directorate-of-Secondary-Education-Bikaner
जोधपुर

शुरू हुई अनोखी परंपरा, बेटी की शादी में दो तोला सोना ही काफी, इस समाज ने की शुरुआत, कम होगा दिखावे का बोझ…

जोधपुर

Jodhpur: खुशबू की मौत मामले में पति गिरफ्तार, ससुर हिरासत में; रात को पोस्टमार्टम पर बनीं सहमति

Khushboo-death-case
जोधपुर

Jaisalmer Bus Fire: जैसलमेर बस हादसे में कई लोगों की बच सकती थी जान, FSL जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Jaisalmer bus fire news
जोधपुर

Jaisalmer Bus Fire: फिर सामने आई दर्दनाक खबर, 1 और झुलसे व्यक्ति की मौत, अब तक 27 का दम टूटा

Jaisalmer bus fire
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.