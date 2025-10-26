Sonam Wangchuk: नजरबंदी पर भड़कीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, लगा दिया ऐसा बड़ा आरोप, यहां जानें

गीतांजलि जे अंग्मो ने एक्स हैण्डल पर पोस्ट कर पति सोनम वांगचुक को रासुका में नजरबंद करने पर सवालिया निशान उठाए। उन्होंने लिखा कि गत 24 अक्टूबर को सलाहकार बोर्ड के समक्ष सुनवाई के दौरान वो खुद भी मौजूद थी। इस दौरान एडवाइजरी बोर्ड को अवगत कराया कि कैसे उनके शब्दों, बयानों और विचारों को वीडियो से अलग संदर्भ में पेश किया गया। इसके बाद वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया। जो अवैध है।