Jodhpur: लेह-लद्दाख एडवाइजरी बोर्ड की जोधपुर सेंट्रल जेल में सुनवाई, सोनम वांगचुक ने रखा मौखिक-लिखित में पक्ष

इसी के तहत लेह जम्मू-कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम.के. हंजूरा की अध्यक्षता में एडवाइजरी बोर्ड गठित किया गया। जिसमें लेह के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज परिहार व कारगिल के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश स्पलजेस आंग्मो को भी शामिल किया गया था। तीनों सदस्य गुरुवार को हवाई मार्ग से जोधपुर आए थे। वे शुक्रवार सेंट्रल जेल जोधपुर पहुंचे, जहां एडवाइजरी बोर्ड का कोर्ट लगा, जिसमें वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो मित्र के रूप में मौजूद रही।