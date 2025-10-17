सोनम वांगचुक से मिलने तीसरी बार जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंची पत्नी, बच्चों की एनसाइक्लोपीडिया दी

इस संबंध में उन्होंने बताया कि जोधपुर में वांगचुक से मुलाकात की। पिछले मुलाकात के दौरान वांगचुक ने पत्नी गीतांजलि से बच्चों का विश्वकोष मांगा था। जो इस बार वो साथ लेकर आईं और पति को सौंपा। जिससे वो काफी खुश हुए। गीतांजलि जे अंगमो ने ट्वीट करके अवगत कराया कि वांगचुक सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं और उम्मीद न खोने के लिए भी आशावादी हैं। इसके लिए गीतांजलि ने ट्वीट पर वांगचुक का एक गीत भी साझा किया।