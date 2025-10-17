Operation Black Sim: बालोतरा में पकड़ा गया बड़ा साइबर गिरोह, 50 हजार फर्जी सिम से करता था अपराध, 10 गिरफ्तार

बालोतरा। साइबर अपराधियों के खिलाफ बालोतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने विशेष अभियान 'ऑपरेशन ब्लैक सिम' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम कार्ड बनाने और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तीन महीने तक चले विशेष अभियान के बाद सामने आया कि इस गिरोह ने करीब 50 हजार फर्जी सिम कार्ड जारी किए थे। पुलिस ने कार्रवाई में 19 मोबाइल, 3 लैपटॉप बरामद किए और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया।