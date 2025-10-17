एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट: राजस्थान की सड़कों पर दौड़ते ‘मौत के ताबूत’, ये रहे सबूत, दर्दनाक हादसे के बाद भी नहीं लिया सबक



जांच में पाया गया कि 70 प्रतिशत से अधिक बसों में अग्निशामक यंत्र या तो थे ही नहीं। जिन गिनी-चुनी बसों में ये यंत्र मिले भी, वहां के 90 प्रतिशत ड्राइवरों और स्टॉफ को यह तक नहीं पता था कि इसे चलाया कैसे जाता है। फर्स्ट एड मेडिकल किट सिर्फ 5 बसों में ही मिली। जब ड्राइवरों से इस बारे में पूछा गया तो वे या तो चुप हो गए या फिर बहाने बनाने लगे। यह साफ दिखाता है कि यात्रियों की सुरक्षा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती।