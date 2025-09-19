27 साल की युवती को 72 साल के बुजुर्ग से हुआ प्यार, 4 साल लिव-इन में रहे; यूक्रेनी कपल ने अब जोधपुर में रचाई शादी

दिल्ली से साथ आए टूर गाइड रोहित व दीपक ने बताया कि जोधपुर की संस्कृति विश्व में लोगों को आकर्षित करती है। राजस्थानी पोशाक, लोक संगीत और पारंपरिक रस्मों के बीच आयोजित इस विवाह समारोह में दूल्हा-दुल्हन ने सात फेरे लेकर आजीवन साथ निभाने का संकल्प लिया। विवाह स्थल पर सजावट में भी मारवाड़ की झलक दिखाई दी, जिसमें पन्ना धरोहर, लोक वाद्य और पारंपरिक व्यंजन शामिल रहे। स्थानीय पर्यटन से जुड़े लोगों ने इस अनूठी शादी के साक्षी बनकर न केवल राजस्थान की संस्कृति का गर्व अनुभव किया, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ कि मारवाड़ की परंपराएं विश्वभर में आकर्षण का केंद्र हैं।