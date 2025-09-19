Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

खुशखबरी: जयपुर में यहां से जगतपुरा तक बनेगा फोरलेन एलिवेटेड रोड; 560 करोड़ होंगे खर्च

Jaipur Elevated Road: झालाना बाइपास पर लगने वाले जाम से शहरवासियों को निजात मिलने की उम्मीद है। अरण्य भवन चौराहे से लेकर जगतपुरा आरओबी तक जेडीए फोरलेन एलिवेटेड रोड बनाएगा।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 19, 2025

elevated-road
Photo Source: AI

Jaipur News: जयपुर। झालाना बाइपास पर लगने वाले जाम से शहरवासियों को निजात मिलने की उम्मीद है। अरण्य भवन चौराहे से लेकर जगतपुरा आरओबी तक जेडीए फोरलेन एलिवेटेड रोड बनाएगा। 4.4 किमी की इस एलिवेटेड रोड पर तीन रैम्प बनाई जाएंगी। इनसे वाहन एलिवेटेड रोड पर चढ़ और उतर सकेंगे।

जेडीए इस एलिवेटेड रोड को ढाई वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले चार माह में इसका काम शुरू हो जाएगा। गुरुवार को पब्लिक वक्र्स कमेटी (पीडब्ल्यूसी) की बैठक में 560.26 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

image

इस तरह होगा काम

जेएलएन मार्ग से महात्मा गांधी मार्ग से होते हुए जो वाहन अरण्य भवन की ओर आएंगे, उनके लिए सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (अरण्य भवन से ठीक पहले) से एलिवेटेड रोड दो लेन पर चढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर से आने वाले वाहनों को एलिवेटेड रोड पर चढ़ाने के लिए एक रैम्प (पट्टी) बनाई जाएगी। आरआईसी क्रॉसिंग होते हुए एलिवेटेड रोड अपेक्स सर्कल होते हुए बालाजी तिराहा पार करेगी और वहां से करीब 200 मीटर आगे उतर जाएगी।

जगतपुरा आरओबी से करीब 250 मीटर आगे चलने पर एलिवेटेड रोड शुरू होगी। बाला जी तिराहे पर एक रैम्प (पट्टी) जवाहर सर्कल की ओर से आने वाले ट्रैफिक को एलिवेटड रोड पर लाने के लिए बनाई जाएगी। एपेक्स सर्कल होते हुए आरआईसी क्रॉसिंग पर एक रैम्प को ओटीएस की ओर उतारा जाएगा। एलिवेटेड रोड अरण्य भवन को पार करते हुए करीब 100 मीटर आगे उतर जाएगी।

खास-खास

रैम्प: 5.5 मीटर से 7.5 मीटर तक की होंगी।
चार लेन की होगी एलिवेटेड रोड: 15 मीटर चौड़ा होगा कैरिज वे

ये आएगी दिक्कत

झालाना बाईपास पर मुख्य सीवर लाइन और पानी की भी बड़ी पेयजल लाइन है। ऐसे में काम शुरू करने से पहले इसको शिफ्ट करना जेडीए और संबंधित विभागों के लिए बड़ी चुनौती होगा।

ट्रैफिक का बढ़ रहा है दबाव

अरण्य भवन चौराहा, आरआईसी क्रॉसिंग, अपेक्स सर्कल और बालाजी तिराहे पर पीक ऑवर्स में वाहनों का दबाव अत्यधिक है। जेडीए ने जो सर्वे करवाया है, उमसे इन चौराहों-तिराहों पर 10 हजार पैसेंजर कार यूनिट का दबाव आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है।

road-news

Updated on:

19 Sept 2025 07:01 am

Published on:

19 Sept 2025 06:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / खुशखबरी: जयपुर में यहां से जगतपुरा तक बनेगा फोरलेन एलिवेटेड रोड; 560 करोड़ होंगे खर्च

