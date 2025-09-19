खुशखबरी: जयपुर में यहां से जगतपुरा तक बनेगा फोरलेन एलिवेटेड रोड; 560 करोड़ होंगे खर्च

जेएलएन मार्ग से महात्मा गांधी मार्ग से होते हुए जो वाहन अरण्य भवन की ओर आएंगे, उनके लिए सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (अरण्य भवन से ठीक पहले) से एलिवेटेड रोड दो लेन पर चढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर से आने वाले वाहनों को एलिवेटेड रोड पर चढ़ाने के लिए एक रैम्प (पट्टी) बनाई जाएगी। आरआईसी क्रॉसिंग होते हुए एलिवेटेड रोड अपेक्स सर्कल होते हुए बालाजी तिराहा पार करेगी और वहां से करीब 200 मीटर आगे उतर जाएगी।