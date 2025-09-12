Rajasthan: दिवाली से पहले मिलेगी बड़ी सौगात, राजस्थान में यहां बनेंगी 14 नई सड़कें

अलवर। यूआईटी पटरी पार एरिया के विकास कार्यों के लिए टेंडर लगाने की तैयारी में है। सितंबर में ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिवाली से पहले सड़कों का कार्य शुरू हो जाएगा। त्योहार से पहले यह पटरी पार एरिया के लोगों के लिए बड़ी सौगात होगी।
यूआईटी की हाल ही में हुई ट्रस्ट की बैठक में पटरी पार एरिया के लिए कई कार्य मंजूर किए गए थे। इनमें मूंगस्का, जनता कॉलोनी, टाइगर कॉलोनी, सूरजमल कॉलोनी, मोती नगर आदि कॉलोनियों में 14 सड़कों का निर्माण होगा। वार्ड नंबर 52, 53, 54, 55, 57 में भी सीसी सड़कें बनाई जाएंगी।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगेगा। इसके अलावा खुदनपुरी, मन्नाका आदि एरिया में चार बड़े नालों का निर्माण होगा। सूर्य नगर 200 फीट बाइपास के दोनों और वॉकिंग ट्रैक का निर्माण होगा।
एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी ने बताया कि यूआईटी सचिव स्नेहल नाना के निर्देशन में इन कार्यों के टेंडर सितंबर में ही लगाए जाएंगे। दिवाली से पहले काम शुरू हो जाएगा। तय समय सीमा में यह कार्य करवाए जाएंगे।
मुख्य शहर व पटरी पार एरिया में सुविधाओं का आकलन कर राजस्थान पत्रिका ने प्रकाशित किया तो नेताओं से लेकर अफसरों का ध्यान इस ओर गया। वन राज्यमंत्री संजय शर्मा, जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला व यूआईटी सचिव स्नेहल नाना ने विकास कार्यों के प्रस्ताव का खाका खींचा और ट्रस्ट की बैठक में इन्हें मंजूरी दी।
स्वास्थ्य सुविधाएं भी पटरी पार एरिया में बढ़ेगी। यहां उप स्वास्थ्य केन्द्र दिवाकरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में खाली पड़ी तीन हजार वर्गमीटर जगह आवंटित की गई है, जिस पर काम शुरू होगा। इससे पूर्व नवीन कन्या महाविद्यालय व कई सड़कें मंजूर की गई थीं। सड़कों का निर्माण हो गया है।