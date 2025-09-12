राजस्थान के इन 98 स्कूलों में अब नई व्यवस्था, अंग्रेजी के साथ हिंदी माध्यम में भी होगी पढ़ाई; आदेश जारी

अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हिंदी माध्यम का विकल्प सबसे अधिक जयपुर जिले में 17 स्कूलों में खोला गया है। बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, श्रीगंगानगर, झालावाड़, करौली, नागौर, पाली, राजसमंद, सलूंबर, टोंक जिले में 1-1 स्कूल में, अजमेर, बीकानेर, खैरथल - तिजारा, उदयपुर जिले में 2- 2, बारां, भरतपुर, कोटपुतली -बहरोड़, सिरोही जिले में 3-3 स्कूल, जोधपुर जिले में 4, चित्तौड़गढ़, डीग ,सीकर में 6-6, धौलपुर में 8, अलवर तथा झुंझुनूं जिले में 9-9 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हिन्दी माध्यम का भी विकल्प दिया है।