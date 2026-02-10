जब हास्य कवि केसरदेव मारवाड़ी के इस बयान पर भड़क गए थे हनुमान बेनीवाल और मुकेश भाकर, जानें मामला

हादसा देर रात करीब 2 बजे हुआ, जब केसरदेव मारवाड़ी एक शादी समारोह में भाग लेकर अपनी पत्नी चंदा प्रजापत के साथ कार से जयपुर लौट रहे थे। रींगस के मिल तिराहे पर उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जा घुसी।

टक्कर इतनी भयानक थी कि केसरदेव मारवाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को मामूली चोटें आईं। इस खबर के फैलते ही साहित्य जगत और शिक्षा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।