Bundi : अष्टमी पर उमड़ी भीड़, बीजासन माता के द्वार पहुंचे तीन लाख श्रद्धालु

इंद्रगढ़. क्षेत्र के आस्था केंद्र बीजासन माता मंदिर पर दुर्गा अष्टमी पर कड़ी धूप में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। अल सुबह से मंदिर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। सुबह 5 बजे माता के मंदिर के कपाट खुलते ही मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। मंदिर पुजारी हरिमोहन योगी ने बताया कि पहाड़ों पर स्थित बीजासन माता व नीचे मंदिर पर विराजमान बीजासन माता का नवरात्रि में विशेष शृृंगार किया जाता है। मन्दिर व मेला क्षेत्र में 49 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और इंद्रगढ़, लाखेरी, देहीखेड़ा, गेंडोली, बूंदी पुलिस लाइन व 80 होमगार्ड जवान सहित 150 जवानों द्वारा भीड़ में असामाजिक तत्वों नजर रखे हुए है।