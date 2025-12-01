जया बच्चन नहीं चाहतीं नातिन नव्या नंदा की हो शादी, बोलीं- रिश्तों को लंबा चलाने के लिए…

जया बच्चन ने आगे ये भी बताया कि आखिर क्यों उन्होंने अमिताभ बच्चन से शादी की थी। उन्होंने कहा, अमित जी बोलते नहीं हैं। वह मेरी तरह अपनी राय खुलकर नहीं रखते हैं और उसे अपने अंदर ही दबा लेते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि अपनी बात कब और कैसे सही तरीके से पहुंचानी है, जो मैं नहीं जानती। यही फर्क है हम दोनों में। उनकी पर्सनैलिटी अलग है, शायद इसलिए मैंने उनसे शादी की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मैंने किसी अपने जैसे इंसान से शादी की होती? वह वृंदावन में होता और मैं कहीं और।"