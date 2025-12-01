Patrika LogoSwitch to English

जया बच्चन नहीं चाहतीं नातिन नव्या नंदा की हो शादी, बोलीं- रिश्तों को लंबा चलाने के लिए…

Jaya Bachchan On Navya Nanda Marriage: जया बच्चन ने शादी को लेकर एक बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहतीं उनकी नातिन नव्या नंदा की शादी हो।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 01, 2025

Jaya Bachchan big statement said do not want granddaughter Navya Nanda to get married it concept is outdated

जया बच्चन ने दिया शादी पर बयान

Jaya Bachchan On Marriage: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में पहुंची जया बच्चन ने शादी के पारंपरिक कॉन्सेप्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहती उनकी नातिन नव्या नंदा कभी शादी करें। जैसे ही ये बयान सामने आया हर कोई हैरान रह गया। लोग जया बच्चन से सवाल-जवाब करने लगे।

जया बच्चन ने हाल ही में 'द वीमेन इवेंट में एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया था। 77 साल की जया बच्चन ने इस दौरान शादी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मैं शायद बूढ़ी हो गई हूं, इस बात पर अपनी राय रखने को लेकर कि महिलाओं को बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए? क्योंकि आजकल के बच्चे काफी स्मार्ट हैं। वह काफी कुछ पहले से ही सीखकर आ रहे हैं।

जया बच्चन नहीं चाहतीं शादी से हो नव्या का करियर बर्बाद (Jaya Bachchan does not want granddaughter Navya Nanda to get married)

जया बच्चन ने कहा कि अपनी जिंदगी को आप एन्जॉय करिए। वहीं जब उनसे जब शादी की लीगैलिटी को लेकर सवाल किया गया और पूछा गया कि क्या वह चाहती हैं कि उनकी नातिन नव्या उनके नक्शेकदम पर चलें और शादी के बाद अपना करियर छोड़ दें? तो इसपर जया ने रिप्लाई दिया कि मैं नहीं चाहती कि नव्या शादी करें। आजकल के बच्चे किसी को भी आउटस्मार्ट बना सकते हैं।

जया बच्चन ने आगे शादी का कंपेरिजन 'दिल्ली का लड्डू' से किया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये लड्डू खाते हैं तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे और अगर आप इसे नहीं खाते हैं तो आप रिग्रेट भी करेंगे। जया बच्चन ने कहा कि हम लोग परिवार की तरफ से इतना फ्री नहीं होते थे, जितना आजकल के बच्चे रहते हैं। इमोशनल और मेंटल कम्पैटिबिलिटी बहुत जरूरी है।

जया बच्चन ने रिश्ता चलाने के लिए कही खास बात

जया बच्चन ने आगे ये भी कहा कि शायद लोग मेरी इस बात पर आपत्ति जताएं, लेकिन शारीरिक अट्रैक्शन और कम्पैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। हम अपने जमाने में तो इसे ट्राई नहीं कर पाए, लेकिन आजकल की जनरेशन कर सकती है, और वो क्यों न करे। रिश्तों को लंबा चलाने के लिए भी ये चीज जरूरी है। शादी से पहले बच्चे पैदा करने पर जया ने कहा कि प्यार जरूरी होता है, वही एक चीज है जो मायने रखती है और कुछ नहीं।

अमिताभ बच्चन से शादी करने का बताया कारण (Jaya Bachchan says Amitabh keeps opinions private)

जया बच्चन ने आगे ये भी बताया कि आखिर क्यों उन्होंने अमिताभ बच्चन से शादी की थी। उन्होंने कहा, अमित जी बोलते नहीं हैं। वह मेरी तरह अपनी राय खुलकर नहीं रखते हैं और उसे अपने अंदर ही दबा लेते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि अपनी बात कब और कैसे सही तरीके से पहुंचानी है, जो मैं नहीं जानती। यही फर्क है हम दोनों में। उनकी पर्सनैलिटी अलग है, शायद इसलिए मैंने उनसे शादी की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मैंने किसी अपने जैसे इंसान से शादी की होती? वह वृंदावन में होता और मैं कहीं और।"

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Dec 2025 08:50 am

Published on:

01 Dec 2025 08:48 am

