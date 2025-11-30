सनी–बॉबी से मिलकर छलका शत्रुघ्न सिन्हा का दर्द, धर्मेंद्र के निधन पर लिखा दिल छू लेने वाला ये पोस्ट

Shatrughan Sinha Post Dharmendra Death: धर्मेंद्र के जिगरी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इमोशनल पोस्ट कर अपने फैंस को भी रुला दिया है। जहां धर्मेंद्र के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। वहीं, शत्रुघ्न सिन्हा का दिल भी टूट गया है। शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र की प्रेयर मीट और निधन के समय मुंबई में नहीं थे, जैसे ही वह लौटे, इस दुख की घड़ी में सबसे पहले देओल परिवार से मिलने उनके घर चले गए। इस दौरान उन्होंने दुख जताते हुए परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने पोस्ट कर इस मुलाकात के बारे में बताया और धर्मेंद्र को बड़ा भाई लिखा।