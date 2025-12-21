विराट कोहली से लेकर विजय वर्मा तक Tamannaah Bhatia का इन स्टार्स के साथ जुड़ चुका है नाम

Tamannaah Bhatia (सोर्स: X)
Tamannaah Bhatia Breakup: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों अपने बर्थडे की वजह से अपने प्राइवेट लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। बता दें, तमन्ना और अभिनेता विजय वर्मा का रिश्ता अब टूट गया है। हालांकि, दोनों में से किसी ने इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।
दरअसल, तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की जोड़ी 'लस्ट स्टोरीज 2' की शूटिंग के दौरान करीब आई थी। दोनों ने एक-दूसरे के एक्टिंग और बिहेवियर पर अपनी तारीफ की थी और अपने रिश्ते को सार्वजनिक भी किया था। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि अब दोनों का अलगाव हो गया है। फिलहाल, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।
ये पहली बार नहीं है जब तमन्ना का नाम किसी के साथ जोड़ा गया हो। पहले भी कई बार उनके रिश्तों को लेकर अटकलें लगाई गई है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के साथ उनके संबंधों की चर्चा हुई थी, लेकिन तमन्ना ने इसे अफवाह बता दिया था। उन्होंने बताया कि वे केवल एक विज्ञापन शूट के दौरान मिली थीं और उनका कोई रोमांस नहीं चल रहा था और विराट कोहली ने भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक के साथ भी उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें उड़ी थी। दोनों को एक ज्वैलरी स्टोर के उद्घाटन के दौरान साथ स्पॉट किया गया था, लेकिन ये केवल एक व्यावसायिक मुलाकात थी, शादी की कोई बात सच्चाई नहीं थी।
तमन्ना का नाम अमेरिकी डॉक्टर से भी जोड़ा गया था। कहा जा रहा था कि वे जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन तमन्ना ने इसे भी अफवाह बताया और मीडिया में उनके बारे में गलत खबरें लगातार बनती रहती हैं, जो कि फेक है।
इतना ही नहीं, तमन्ना भाटिया ने साफ शब्दों में कहा है कि वे अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर अफवाहों को बर्दाश्त नहीं करतीं और उनके परिवार वाले उनके लिए कोई रिश्ता ढूंढने में लगे नहीं हैं। इस तरह तमन्ना का जीवन मीडिया में कई तरह के कयासों और अफवाहों का विषय बना रहता है।
