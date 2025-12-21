विराट कोहली से लेकर विजय वर्मा तक Tamannaah Bhatia का इन स्टार्स के साथ जुड़ चुका है नाम

ये पहली बार नहीं है जब तमन्ना का नाम किसी के साथ जोड़ा गया हो। पहले भी कई बार उनके रिश्तों को लेकर अटकलें लगाई गई है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के साथ उनके संबंधों की चर्चा हुई थी, लेकिन तमन्ना ने इसे अफवाह बता दिया था। उन्होंने बताया कि वे केवल एक विज्ञापन शूट के दौरान मिली थीं और उनका कोई रोमांस नहीं चल रहा था और विराट कोहली ने भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।