सुभाष घई का सिनेमाई नजरिया जिसने मां को कभी कमजोर नहीं बनने दिया

इस कड़ी में अगला नाम है 'खलनायक' फिल्म का। खलनायक (1993) फिल्म जितनी अपनी दमदार कहानी के लिए जानी जाती है उतनी ही अपने सुपर-डुपर हिट गानों के लिए भी जानी जाती है। फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं जैसे गाने आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं जितने 90 के दशक में थे। खैर, अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो उसकी कहानी एक ऐसे लड़के (संजय दत्त) के इर्द-गिर्द घूमती है जो पढ़ा-लिखा और होनहार होता है लेकिन गलत संगत और पैसों की किल्लत के चलते एक कुख्यात अपराधी बन जाता है। लेकिन वो अपनी मां के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में उसको पकड़ने के लिये पुलिस ऑफिसर राम (जैकी श्रॉफ) उसकी मां (राखी गुलजार) का सहारा लेता है। और हर मां की तरह ही ये मां भी अपने बच्चे की भलाई के लिए पुलिस का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो अपने बच्चे की सच्चाई जानती है और उसको बचाना चाहती है। दिग्गज कलकारों से सजी ये फिल्म सुभाष घई की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही है।