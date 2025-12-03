धर्मेंद्र की मां ने जब पहली बार हेमा मालिनी से छुपकर की थी मुलाकात, बोलीं- तुम हमेशा…

राम कमल मुखर्जी की बायोग्राफी 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में, खुद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया था। हेमा मालिनी ने लिखा था, "धरम जी की मां सतवंत कौर भी काफी मिलनसार और दयालु थीं। मुझे याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और ईशा होने वाली थी तो वह एक बार जुहू के एक डबिंग स्टूडियो में मुझसे मिलने आई थीं। उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था। उस दौरान मैंने उनके पैर छुए, और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा था कि 'बेटा, तुम हमेशा खुश रहो।' मुझे खुशी थी कि उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा था।"