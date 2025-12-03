Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र की मां ने जब पहली बार हेमा मालिनी से छुपकर की थी मुलाकात, बोलीं- तुम हमेशा…

Dharmendra Mother Meet Hema Malini: धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी की थी। उस समय काफी बवाल मचा था, लेकिन दोनों ने अपने प्यार को हारने नहीं दिया और एक हो गए। शादी के बाद धर्मेंद्र की मां हेमा मालिनी से छुपकर मिलने गई थीं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 03, 2025

When Dharmendra Mother secretly First Time came to Meet Hema Malini and said Beta khush raho hamesha

धर्मेंद्र की मां ने जब पहली बार की थी हेमा मालिनी से मुलाकात

Dharmendra Mother Meet Hema Malini: धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और उन्होंने अपने मुंबई आवास पर ही दोपहर को आखिरी सांस ली थी। हीमैन के निधन के बाद से उन्हें लेकर कई पुराने किस्से और कहानियां सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही किस्सा तेजी से वायरल हो रहा है कि जब धर्मेंद्र ने पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी से साल 1980 में दूसरी शादी की थी, तो उसके कुछ समय बाद एक्टर की मां बिना किसी को बताए हेमा मालिनी से मिलने गई थीं।

हेमा मालिनी से छुपकर मिलने आई थीं धर्मेंद्र की मां (Dharmendra Mother First Time Meet Hema Malini)

राम कमल मुखर्जी की बायोग्राफी 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में, खुद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया था। हेमा मालिनी ने लिखा था, "धरम जी की मां सतवंत कौर भी काफी मिलनसार और दयालु थीं। मुझे याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और ईशा होने वाली थी तो वह एक बार जुहू के एक डबिंग स्टूडियो में मुझसे मिलने आई थीं। उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था। उस दौरान मैंने उनके पैर छुए, और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा था कि 'बेटा, तुम हमेशा खुश रहो।' मुझे खुशी थी कि उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा था।"

हेमा मालिनी ने बताया था कैसा था अपने ससुर के साथ उनका रिश्ता (Hema Malini On Dharmendra Father)

हेमा मालिनी ने आगे लिखा, "धरम जी के पिता केवल किशन सिंह देओल और मेरे पिता वी. एस. रामानुजम चक्रवर्ती का दोस्ताना रिश्ता था। दोनों की मुलाकातें अक्सर मजेदार और कॉम्पिटिटिव हो जाती थीं।" उन्होंने आगे कहा, "वह मेरे पिता या भाई के साथ चाय पीने आते थे। हाथ मिलाने के बजाय, वह उनसे हाथ-कुश्ती करते थे, और उन्हें हराने के बाद, मजाक में कहते थे कि तुम लोग घी-मक्खन-लस्सी खाओ, इडली और सांभर से ताकत नहीं आती। मेरे पिता भी उनकी हंसी में शामिल हो जाते थे। धरम जी के पिता बहुत खुशमिजाज इंसान थे।"

धर्मेंद्र रहते थे पहली पत्नी और बच्चों के साथ (Dharmendra First Wife Prakash Kaur)

बता दें, धर्मेंद्र ने भले ही हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी, लेकिन वह हमेशा अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और अपने बच्चों सनी और बॉबी के साथ ही रहते थे और जिस घर में हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती हैं वह घर धर्मेंद्र ने ही उन्हें खरीदकर दिया था। अब उनके जाने के बाद उनके दोनों परिवार टूट गए हैं और उनके फैंस भी अपने फेवरेट एक्टर को याद कर इमोशनल होते रहते हैं।

