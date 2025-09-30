Aurangzeb के बाद असुर गुरु शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, ‘महाकाली’ के पोस्टर में दिखा रौद्र अवतार

बाएं तरफ 'महाकाली' के पोस्टर में असुर गुरु शुक्राचार्य के रोल में अक्षय और दाएं तरफ ‘छावा’ में औरंगजेब के किरदार में एक्टर (सोर्स: IMDb & X)
Akshaye Khanna Upcoming Movie: सिनेमाघरों में आए दिन नई कहानियां और नए किरदार दर्शकों का ध्यान खींचते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है ‘महाकाली’ जो इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना तेलुगु सिनेमा में अपनी पहली बड़ी एंट्री करने जा रहे हैं। ‘महाकाली’ के अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म प्रेमियों में जबरदस्त उत्सुकता है। यह फिल्म निर्देशक प्रशांत वर्मा के बनाए प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स (PVCU) का अहम हिस्सा है। इसे पहले उन्होंने ‘छावा’ में औरंगजेब का किरदार निभाया था।
फिल्म के मेकर्स ने अक्षय खन्ना के किरदार से पर्दा उठाते हुए उनका फर्स्ट लुक पोस्ट किया और बताया कि वह 'महाकाली' में असुर गुरु शुक्राचार्य की भूमिका निभाते नजर आएंगे। यह किरदार अक्षय के लिए बिल्कुल नया और अनोखा अनुभव होगा।
पोस्टर में अक्षय का लुक बेहद खास है। उनका पहनावा साधु जैसा है- लंबे सफेद बाल, दाढ़ी, गहरी और चमकदार आंखों के साथ इस किरदार में विवेक और शक्ति दोनों की झलक मिल रही है।
हिंदू पौराणिक कथाओं में शुक्राचार्य को असुरों का गुरु और अत्यंत सम्मानित आचार्य माना जाता है। उनके पास मृता-संजीवनी मंत्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मृतकों को भी जीवित कर सकता है। फिल्म ‘महाकाली’ में अक्षय खन्ना इसी अनोखे किरदार को निभाते नजर आएंगे। इस रोल में वह गुरु की शांति, गहरी रणनीति और भीतर छिपे विद्रोही स्वभाव को पर्दे पर उतारेंगे।
फिल्म के मेकर्स के मुताबिक, यह कहानी असल में एक महिला सुपरहीरो की है, जिसे पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है। इसका केंद्र एक बहादुर नायिका है, जो बुराई से टकराने और उसे मिटाने का साहस रखती है। फिल्म में महिलाओं की शक्ति और वीरता को नए अंदाज में पेश किया जाएगा, जो दर्शकों के लिए एक बिल्कुल अलग अनुभव होगा।
