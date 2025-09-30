Aurangzeb के बाद असुर गुरु शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, ‘महाकाली’ के पोस्टर में दिखा रौद्र अवतार

Akshaye Khanna Upcoming Movie: सिनेमाघरों में आए दिन नई कहानियां और नए किरदार दर्शकों का ध्यान खींचते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है ‘महाकाली’ जो इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना तेलुगु सिनेमा में अपनी पहली बड़ी एंट्री करने जा रहे हैं। ‘महाकाली’ के अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म प्रेमियों में जबरदस्त उत्सुकता है। यह फिल्म निर्देशक प्रशांत वर्मा के बनाए प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स (PVCU) का अहम हिस्सा है। इसे पहले उन्होंने ‘छावा’ में औरंगजेब का किरदार निभाया था।