फिल्म देखने का बना रहे हैं प्लान, जानिए ‘ओजी’-‘मिराई’ और ‘जॉली एलएलबी 3’ में कौन है सबसे बेहतर

'जॉली एलएलबी 3'-'मिराई’- 'ओजी' का पोस्टर (सोर्स: IMDb)
सिनेमाघरों में इस हफ्ते जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ पावरफुल स्टारकास्ट वाली ‘ओजी’, दूसरी ओर चर्चाओं में बनी ‘मिराई’ और दर्शकों की फेवरेट सीरीज का अगला चैप्टर ‘जॉली एलएलबी 3’ इन तीनों फिल्मों ने दर्शकों को उलझन में डाल दिया है। ऐसे में जो लोग फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, उनके मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर कौन-सी फिल्म चुनी जाए? जिसमें फुल इंटरटेनमेंट हो। चलिए हम आपको बताते हैं, कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और किसे मिल रही है सबसे ज्यादा तारीफ? आइए जानते हैं पूरी डिटेल…
सबसे पहले बात करते हैं पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' की। यह फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रही है। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 21 करोड़ रुपये की कमाई के साथ एक शानदार शुरुआत की थी और सभी भाषाओं को मिलाकर पहले दिन 63.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके बाद शुक्रवार को इसने 18.45 करोड़ रुपये, शनिवार को 18.5 करोड़ रुपये और रविवार को भी 18.5 करोड़ रुपये की कमाई की। हालांकि सोमवार को थोड़ी गिरावट देखने को मिली, फिल्म ने 7.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। पांच दिनों में इस फिल्म ने कुल मिलाकर 147.7 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस के लिहाज से एक बड़ी सफलता है। इसके साथ ही यह फिल्म 150 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, जो दर्शाता है कि दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं।
दूसरी ओर, 'जॉली एलएलबी 3' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई है, लेकिन यह फिल्म दूसरे हफ्ते में आते ही थोड़ी धीमी होती नजर आ रही है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 19 सितंबर को रिलीज हुई थी और अब तक घरेलू स्तर पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। सोमवार को इस फिल्म ने 3 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल कलेक्शन 93.5 करोड़ रुपये हो गया। फिल्म को लेकर अभी भी दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है।
इसके अलावा, साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर 'मिराई' की बात करें तो यह फिल्म भी अपने पहले हफ्ते में 65.1 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते में 19.4 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। तीसरे सोमवार को इसने 75 लाख रुपये की कमाई की, जिससे कुल कमाई 89 करोड़ रुपये हो गई। कार्तिक गट्टमनेनी और अनिल आनंद निर्देशित यह फिल्म दर्शकों को अपनी अलग दुनिया में ले जाने में सफल रही है, जो विज्ञान और थ्रिल का अनोखा मिश्रण पेश करती है।
वैसे तो तीनों ही फिल्म अच्छी है, सभी की कहानी एक-दूसरे से बिलकुल अलग है। 'जॉली एलएलबी 3' में जहां मान-सम्मान की लड़ाई है, तो वहीं 'मिराई' साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों को पीछे छोड़ दी है, पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी'। इस फिल्म का लोगों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। यही कारण है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। इसे आप नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग