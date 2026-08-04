‘लॉक अप’ 2 से बेघर हुए हर्षद चोपड़ा, रो पड़ीं शिवांगी जोशी, फाइनलिस्ट होकर भी क्यों जाना पड़ा बाहर? जानें

हर्षद चोपड़ा के इस फैसले पर नेटिजन्स और फैंस दो धड़ों में बंट गए हैं। एक यूजर ने लिखा, "हर्षद चोपड़ा.. इतना भी महान नहीं बनना चाहिए था भाई! दोस्ती बाहर निभाता, अपना गेम खेलता।" दूसरे ने लिखा, "शिवांगी का रोना नकली लग रहा है। उसने हर्षद को कुर्बानी देने के लिए मजबूर किया और अब विक्टिम कार्ड खेल रही है। वही एक अन्य ने लिखा, "चाहे ट्रॉफी कोई भी जीते, यह सीजन हमेशा इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि हर्षद चोपड़ा ने फिनाले की जगह कुर्बान कर दी। कुछ लोग टाइटल जीतते हैं, तो कुछ दिल!" वहीं, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 'लॉक अप: सच या सजा' का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त, 2026 को होने जा रहा है।